Урегулювати ситуацію з ціною на російський газ можна тільки в суді - Продан

Українська сторона вважає „політичною” запропоновану Москвою знижку в розмірі 100 доларів за газ, наполягає на ринковій ціні і говорить про те, що на сьогодні «єдиний механізм врегулювання ситуації – Стокгольмський арбітражний суд».

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив міністр палива та енергетики Юрій Продан в середу на прес-конференції в Брюсселі по завершенні газових переговорів.

„Ми би хотіли мати справедливу ринкову ціну, яка формується по ринковим механізмам, що відповідають правилам і механізмам, які є в ЄС. На жаль, російською стороною запропоновано механізм формування ціна на газ для України, який би я назвав політичним. Росія запропонувала так звану знижку. Як вона діє, ми з вами вже бачили, – Росія в односторонньому порядку у будь-який момент може цю знижкку змінити, як це вже було зроблено”, - заявив він.

У цьому зв’язку Продан навів приклад денонсування Росією в односторонньому порядку угоди по Чорноморському флоту. „Такий механізм формування ціни для української сторони є неприйнятним. Ми про це заявили минулого разу. Тому, на жаль, сьогодні в пакетні домовленості не вдалося включити механізм формування ціни, який би встановив справедливу, недискримінаційну и неполітичну ціну для України. На сьогодні залишається єдиний механізм врегулювання ситуації – це отримання відповіді в арбітражному суді в Стокгольмі”, - переконаний міністр.

При цьому Продан запевнив у готовності України „здійснювати відповідні платежі за газ в разі досягнення домовленості”.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 червня в Брюсселі міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що російський «Газпром» введе для України режим передоплати за газ з 16 червня, якщо вона не сплатить 1 млрд 451 млн дол. заборгованості за листопад-грудень 2013 року та 500 млн дол. за квітень-травень поточного року.

За його словами, на переговори російська сторона вийшла з пакетними пропозиціями стосовно ціни газу та погашення заборгованості. „Що стосується ціни, яка обговорювалася останніми днями, то Росія пропонувала відновити знижку, яка існувала з 2013 р. по 1 квітня 2014 р. - 100 доларів за тис. кубічних метрів по формулі, яка була в угоді від 2009 року, і ввести цю знижку з квітня-травня. Це - внесок Російської Федерації в українську економіку”, - заявив Новак.

Також сьогодні, 11 червня, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія пропонує Україні газ за ціною 385 дол. за тис. куб. – як це було за «президентства Віктора Януковича».

«Газпром» запропонував українським партнерам такі самі умови, які мав уряд Віктора Федоровича Януковича: знижка з контрактної ціни 100 дол., кінцева ціна — 385 дол. за тис. куб.», - сказав Путін. (УНІАН: тоді газ коштував 268,5 дол. за тис. куб.)

За його словами, така пропозиція Росії для України є більш ніж партнерською, але якщо її буде знехтувано, Москва перейде на інші відносини з Києвом.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому» знизити ціну на російський газ на 100 доларів за тисячу кубометрів - до 385 дол.

«Росіяни зробили нам пропозицію щодо зниження ціни на газ на 100 доларів — так звану знижку. Я відразу хочу заявити, що ми ці російські пастки знаємо. Знижка встановлюється рішенням уряду Російської Федерації і знімається урядом РФ», - сказав Яценюк.