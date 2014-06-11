Путін визнав, що Росія боїться втратити Україну як покупця газу
Росія боїться "втратити клієнта", заявив президент РФ.
Президент РФ Володимир Путін визнав, що Росія побоюється втратити Україну як покупця російського газу.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на нараді з членами російського уряду.
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«З метою підтримки економіки України, і, якщо вже по-чесному сказати, щоб клієнта не втратити, теж це важливо, тому ми готові діяти так, як пропонуємо партнерам, діяти відкрито, чесно, гранично прозоро. І, судячи з усього, є розуміння справедливості нашої позиції і у низки європейських партнерів. Подивимося, як закінчаться ці переговори сьогодні, завтра, найближчим часом. Ми домовилися про те, що не вводитимемо передоплату до 16 червня поточного року, тобто до понеділка», - сказав Путін.