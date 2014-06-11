Путін визнав, що Росія боїться втратити Україну як покупця газу

Президент РФ Володимир Путін визнав, що Росія побоюється втратити Україну як покупця російського газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на нараді з членами російського уряду.

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«З метою підтримки економіки України, і, якщо вже по-чесному сказати, щоб клієнта не втратити, теж це важливо, тому ми готові діяти так, як пропонуємо партнерам, діяти відкрито, чесно, гранично прозоро. І, судячи з усього, є розуміння справедливості нашої позиції і у низки європейських партнерів. Подивимося, як закінчаться ці переговори сьогодні, завтра, найближчим часом. Ми домовилися про те, що не вводитимемо передоплату до 16 червня поточного року, тобто до понеділка», - сказав Путін.