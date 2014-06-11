Єврокомісар Еттінгер назвав прийнятною для України ціну на газ нижче $385

Європейський комісар з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер вважає, що запропонована Росією ціна на газ у розмірі 385 доларів за тисячу кубічних метрів, але з "мінусом”, може бути прийнятним рівнем в якості майбутньої ціни для України.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Еттінгер заявив в середу на прес-конференції в Брюсселі по завершенні газових переговорів.

«385 «мінус» може бути прийнятним рівнем. Мінус залежатиме від періоду часу, який буде застосований (для ціни), та обсягів газу», - сказав він.

При цьому Еттінгер запевнив, що Європейська Комісія «буде робити все від неї залежне, щоб сторони досягли домовленостей з тим, щоб запобігти перериванню постачання газу».

За словами єврокомісара, найближчими днями дискусія з газових питань "буде продовжена на найвищому рівні”.

Еттінгер повідомив, що «від імені Комісії відпрацював проект доповіді стану переговорів по газу, який також містить висновки». „Ми домовилися, базуючись на цьому документі, що будемо використовувати дні, що залишилися, до понеділка (щоб знайти рішення)», - уточнив він.

Єврокомісар зазначив, що в ЄК „бачать зв’язок між майбутньою ціною на газ та періодом, на який ціна була погоджена”. "Наші російські партнери сказали, що може бути знижка 100 доларів, що дасть 385 доларів. Українські партнери мають два заперечення. Перше за все, 385 доларів не відповідає ринковій ціні – все ще зависока, і друге заперечення, що це буде рішення російського уряду, яке може бути відкликано у будь-який момент. Це не надає впевненості у майбутньому”, - пояснив він позиції сторін.

Разом з тим, Еттінгер повідомив і про те, що російська сторона запевняє в тому, що "буде віддана ціні 385 доларів”. "Якщо у нас буде спільно угоджена ціна з певного періоду часу, буде впевненість щодо майбутнього”, - сказав єврокомісар.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 червня, в Брюсселі міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що російський «Газпром» введе для України режим передоплати за газ з 16 червня, якщо вона не сплатить 1 млрд 451 млн дол. заборгованості за листопад-грудень 2013 року та 500 млн дол. за квітень-травень поточного року.

За його словами, на переговори російська сторона вийшла з пакетними пропозиціями стосовно ціни газу та погашення заборгованості. „Що стосується ціни, яка обговорювалася останніми днями, то Росія пропонувала відновити знижку, яка існувала з 2013 р. по 1 квітня 2014 р. - 100 доларів за тис. кубічних метрів по формулі, яка була в угоді від 2009 року, і ввести цю знижку з квітня-травня. Це - внесок Російської Федерації в українську економіку”, - заявив Новак.

Також сьогодні, 11 червня, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія пропонує Україні газ за ціною 385 дол. за тис. куб. – як це було за «президентства Віктора Януковича».

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«Газпром» запропонував українським партнерам такі самі умови, які мав уряд Віктора Федоровича Януковича: знижка з контрактної ціни 100 дол., кінцева ціна — 385 дол. за тис. куб.», - сказав Путін. (УНІАН: тоді газ коштував 268,5 дол. за тис. куб.)

За його словами, така пропозиція Росії для України є більш ніж партнерською, але якщо її буде знехтувано, Москва перейде на інші відносини з Києвом.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому» знизити ціну на російський газ на 100 доларів за тисячу кубометрів - до 385 дол.

«Росіяни зробили нам пропозицію щодо зниження ціни на газ на 100 доларів — так звану знижку. Я відразу хочу заявити, що ми ці російські пастки знаємо. Знижка встановлюється рішенням уряду Російської Федерації і знімається урядом РФ», - сказав Яценюк.