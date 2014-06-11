Україна повинна отримувати на кордоні з Росією газ по $268,5 - Продан

Київ отримує пропозиції від європейських компаній щодо постачання газу за цінами, нижчими від запропонованих Москвою 385 дол. за тис. куб. метрів, і якщо вирахувати вартість транспортування газу через Україну та до України європейськими газотранспортними мережами, то на кордоні з Росією ціна газу для України повинна становити 268,5 дол.

Так роз’яснив позицію української сторони в інтерв’ю УНІАН міністр палива та енергетики Юрій Продан, вказуючи на недостовірність інформації, розповсюдженої деякими ЗМІ щодо позиції Києва у цьому питанні.

„У нас є пропозиції від європейських компаній, які готові постачати нам газ за ціною, значно нижче 385 дол. Якщо враховувати транспортування газу територією України та назад територією європейських країн, то ціна покупки газу на кордоні між Україною та Росією повинна складати 268,5 дол.”, - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 червня, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія пропонує Україні газ за ціною 385 дол. за тис. куб. – як це було за «президентства Віктора Януковича».

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«Газпром» запропонував українським партнерам такі самі умови, які мав уряд Віктора Федоровича Януковича: знижка з контрактної ціни 100 дол., кінцева ціна — 385 дол. за тис. куб.», - сказав Путін. (УНІАН: тоді газ коштував 268,5 дол. за тис. куб.)

За його словами, така пропозиція Росії для України є більш ніж партнерською, але якщо її буде знехтувано, Москва перейде на інші відносини з Києвом.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому» знизити ціну на російський газ на 100 доларів за тисячу кубометрів - до 385 дол.

«Росіяни зробили нам пропозицію щодо зниження ціни на газ на 100 доларів — так звану знижку. Я відразу хочу заявити, що ми ці російські пастки знаємо. Знижка встановлюється рішенням уряду Російської Федерації і знімається урядом РФ», - сказав Яценюк.