Російський газ для України повинен коштувати близько $300 - Нємцов

Справедлива ціна на російський газ для України повинна бути близько 300 дол. за 1 тис. куб. м, але через позицію Росії нова газова війна стає неминучою.

Таку думку висловив УНІАН російський опозиціонер Борис Нємцов, який у 1997 році обіймав посаду міністра палива та енергетики в уряді РФ.

"Газова війна неминуча. Путін запропонував Україні газ по 385 дол. за тисячу кубометрів. Це приблизно ціна для Німеччини і вище за ціну на газ для Китаю, якому Путін хоче продавати газ по 350 дол. за тисячу кубометрів, хоч родовища не освоєні і немає труби", - сказав Нємцов.

"Якщо врахувати, що транзит від України до Німеччини коштує 80 дол., то ціна для України повинна бути близько 300 дол. за тисячу кубометрів", - підкреслив російський експерт.

Нємцов зазначив, що у нього відчуття, що сторони за ціною не домовляться, і "буде газова війна, яка дорого обійдеться Росії й "Газпрому".

За його словами, перебої з постачанням газу до Європи стануть найважливішим аргументом, чому потрібно звільнятися від залежності від російського газу.

"Нічому попередня війна 2009 року Путіна і "Газпром" не навчила", - підсумував Нємцов.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 червня, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія пропонує Україні газ за ціною 385 дол. за 1 тис. кубометрів, як це було за «президентства Віктора Януковича».

«Газпром» запропонував українським партнерам такі самі умови, які мав уряд Віктора Федоровича Януковича: знижка з контрактної ціни 100 дол., кінцева ціна — 385 дол. за 1 тис. куб. м», - сказав Путін. (УНІАН: тоді газ коштував 268,5 дол. за 1 тис. куб.)

За його словами, така пропозиція Росії для України є більш ніж партнерською, але якщо її буде проігноровано, Москва перейде на інші відносини з Києвом.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сьогодні, 11 червня, повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому» знизити ціну на російський газ на 100 доларів за тисячу кубометрів - до 385 дол.

«Росіяни зробили нам пропозицію щодо зниження ціни на газ на 100 доларів - так звану знижку. Я відразу хочу заявити, що ми ці російські пастки знаємо. Знижка встановлюється рішенням уряду Російської Федерації і знімається урядом РФ», - сказав Яценюк.