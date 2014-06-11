Споживачі заборгували «Нафтогазу» понад 20 млрд гривень

Підприємства теплокомуненерго (ТКЕ), теплоелектроцентралі (ТЕЦ), а також низка промислових споживачів станом на 10 червня 2014 року заборгували НАК «Нафтогаз України» 20,3 млрд грн за природний газ, що на 1,4% більше показників минулого тижня.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби державного енергохолдингу.

Згідно з повідомленням, борг підприємств ТКЕ і ТЕЦ за природний газ для виробництва теплової енергії становить 92% цієї суми, борг ТЕЦ за природний газ у виробництві електроенергії - 7%, борг прямих промислових споживачів - близько 1%.

Сумарна прострочена заборгованість перед «Нафтогазом» підприємств ТКЕ і ТЕЦ за природний газ, спожитий для виробництва теплової енергії, становить 18,6 млрд грн, з них у 2014 році - 5,8 млрд грн.

«Найбільша сумарна прострочена заборгованість за спожитий газ у цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Києва (2,7 млрд грн), Донецької (3,3 млрд грн), Дніпропетровської (2,7 млрд грн), Харківської (1,6 млрд грн), Луганської (0,9 млрд грн) і Одеської (0,9 млрд грн) областей», - зазначається у повідомленні.

«Середній рівень розрахунків за природний газ на підприємствах ТКЕ в Україні за 2014 залишився незмінним і становить 38%», - підкреслюється в повідомленні.

Найнижчі показники, згідно з даними «Нафтогазу», за рівнем розрахунків у підприємств Севастополя (9%), АР Крим (11%), Луганської (15%), Дніпропетровської (19%), Донецької (27%) областей і Києва (28%). Найвищий рівень розрахунків по цій категорії підприємств ТКЕ і ТЕЦ — у Закарпатської (99%), Львівської (72%), Херсонської (74%) і Хмельницької (60%) областей.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України прогнозує, що дефіцит «Нафтогазу» у 2014 році становитиме близько 37 млрд грн.

«Нафтогаз України» у 2013 році збільшив чистий збиток на 14% - до 12,521 млрд грн з 10,968 млрд грн у 2012 році.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.