Україна збільшила добові поставки газу з Угорщини на 13%

Україна з 11 червня збільшила добові поставки природного газу з Угорщини в порівнянні з попереднім днем на 13% - до 8,246 млн кубометрів з 7,281 млн кубометрів, повідомляє оператор угорської газотранспортної системи FGSZ Ltd.

Читайте такожУкраїна продовжує нарощувати запаси газу в підземних сховищах

Згідно інформації угорського оператора, середньодобові постачання газу з 1 по 6 червня становили 2,8 млн кубометрів, однак з 7 червня поставки збільшилися в середньому до 7,4 млн кубометрів.

Водночас, цей обсяг поки не досягає максимальної технічної можливості в 16 млн кубометрів природного газу на добу.

Як повідомляв УНІАН, Україна в травні 2014 року імпортировала з Угорщини 43,4 млн кубометрів газу.

Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки до 30 млрд куб. м газу. Найбільш перспективним маршрутом є словацька.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана, Україна у 2014 році може імпортувати за реверсною схемою з Європи близько 6 млрд куб. м газу.