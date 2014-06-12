Американські ЗМІ про газові переговори: обставини грають не на користь Кремля

Переговори щодо ціни на газ між Україною і Росією зайшли в глухий кут, але цього разу обставини грають не на користь Кремля.

Про це пише американська газета The Christian Science Monitor, повідомляє ТСН.

Видання зауважує, що Кремль постійно відкладає дату, коли він виконає свою погрозу перевести Україну на передплату за газ. Це свідчить про те, що жодна зі сторін не зацікавлена в тому, щоб переговори провалилися.

В разі якщо Москва і Київ не домовляться, для України це означатиме ще більшу економічну невизначеність. Європі доведеться швидко шукати спосіб, як жити без російського палива. А Росія втратить основне джерело своїх доходів.

"Той факт, що Росія постійно відкладає крайній термін, вказує на зовсім іншу позицію, ніж в 2006 і в 2009 роках, коли поставки газу зупинялися дуже швидко. Усунення загрози перебоїв у постачанні газу – важливий елемент відновлення політичних і економічних відносин Росії і ЄС", - пояснив засновник консалтингової фірми Macro-Advisory Кріс Віфер.

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"Росія продовжує грати у гру "знижки в обмін на політичні поступки" і знову пропонує знижку від ціни, яка є в контракті", - каже аналітик Дмитро Науменко. Він додав, що Україна хоче змінити ціну в самому контракті, оскільки раніше Росія часто маніпулювала знижками.

У нинішніх переговорах посередником виступає єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер, який націлений добиватися, щоб Росія і Україна уклали нову угоду, яка б заборонила відключати газ Києву.

Тим часом Євросоюз заморозив будівництво "Південного потоку" - газопроводу, який повинен постачати газ із Росії в Західну Європу в обхід України. "Москва дуже хоче прокласти цей газопровід, тому в неї є додатковий стимул піти на поступки і помиритися з Європою і Україною", - пише The Christian Science Monitor.