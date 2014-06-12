«Нафтогаз» позбавили функції оператора ГТС

Кабінет міністрів опублікував постанову про реформування державного енергохолдингу «Нафтогаз України», позбавивши його функції оператора газотранспортної системи України.

Відповідне рішення закріплене в урядовій постанові від 4 червня 2014 року.

Згідно з документом, Кабмін доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості здійснити заходи з припинення виконання «Нафтогазом» функції оператора ГТС і покласти її на держкомпанію «Укртрансгаз».

Також Кабмін погодився з пропозицією Міністерства енергетики і вугільної промисловості про створення двох компаній "Магістральні газопроводи України" і "Підземні газові сховища України", 100% акцій яких перебуватимуть у державній власності.

Крім цього, Кабмін доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості, Фонду державного майна разом з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" і "Укртрансгазом" розробити проекти статутів акціонерних товариств і представити їх на затвердження Кабінету міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, розділення державного енергохолдингу «Нафтогаз України» на компанії з транспортування і зі зберігання газу не передбачає передачу прав власності на газотранспортну систему (ГТС) і підземні сховища (ПСГ) України.

«Запропоноване створення нових компаній-операторів є частиною комплексної реформи нафтогазового сектора України і відповідає нормам третього енергетичного пакета ЄС», - говорилося в заяві «Нафтогазу».

Також у компанії відзначили, що створення компаній-операторів не вплине на вартість чистих активів НАК «Нафтогаз України» і здатність компанії обслуговувати свої існуючі зовнішні зобов'язання.

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Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій компанії «Укртрансгаз» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».