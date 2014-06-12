Президент «Енергоатому» обраний до Всесвітньої асоціації операторів АЕС

Як йдеться в повідомленні прес-служби компанії, відповідне рішення було ухвалене під час засідання ради керуючих ВАО АЕС 4 червня у Будапешті (Угорщина).

Згідно з повідомленням, до складу ради керуючих ВАО АЕС входять 14 членів, серед яких керівники найбільших світових операторів АЕС.

"Чергове засідання ради керуючих ВАО АЕС за участю президента НАЕК "Енергоатом" заплановано провести 4 вересня в Торонто (Канада)", - йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що ВАО АЕС вважає основним завданням для всіх країн, що експлуатують АЕС, підвищення безпеки і надійності енергоблоків атомних електростанцій шляхом обміну інформацією та передачі передового досвіду. Керівництво асоціації закликає операторів атомних станцій світу до максимальної відкритості щодо учасників партнерських перевірок ВАО АЕС.

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Як раніше повідомляв УНІАН, «Енергоатом» послідовно веде діяльність з підвищення безпеки АЕС. У 2011 році уряд України затвердив діючу сьогодні Комплексну (зведену) програму підвищення рівня безпеки, яка враховує і заходи, сформовані на основі уроків аварії на АЕС "Фукусіма". Ця програма фінансується в тому числі і за рахунок кредитів ЄБРР та «Євратом».

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Довідка УНІАН. Всесвітня асоціація організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС, WANO), об'єднує всіх операторів АЕС світу. Вона сприяє обміну досвідом експлуатації АЕС, для того щоб члени асоціації могли працювати спільно для досягнення найвищого рівня безпеки та надійності під час експлуатації своїх атомних станцій.