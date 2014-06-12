Росія продовжує лякати Україну відключенням газу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам у Москві.

«Газпром» більше не переноситиме термін переведення України на передоплату постачань газу, остаточна дата - 10.00 мск 16 червня», - сказав Міллер.

«Ви знаєте, що упровадження режиму передоплати в черговий раз було перенесене на прохання Європейської комісії, перенесене до 10-ї години ранку понеділка, 16 червня. Більше вже цей термін переноситися не буде», - підкреслив він.

За словами Міллера, українська сторона повинна заплатити повністю борги за листопад і грудень 2013 року - це 1,451 млрд дол., а також показати прогрес у сплаті боргів за квітень і травень - це 500 млн дол.

«Таким чином, «Газпром» повинен побачити на своєму рахунку до ранку понеділка, 16 червня, суму, переведену НАК «Нафтогаз України» в обсязі 1,951 млрд дол. В іншому разі упроваджується режим передоплати», - заявив він.

При цьому керівник "Газпрому" пояснив, що режим передоплати - це не відключення України від постачання російського газу або якісь обмеження.

«Це постачання газу на Україну в таких обсягах газу, які Україною сплачені. Якщо ніякі обсяги Україною не будуть сплачені, отже, відповідно, постачання газу на Україну - нуль», - заявив Міллер.

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Як повідомляв УНІАН, 11 червня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія пропонує Україні газ за ціною 385 дол. за 1 тис. кубометрів, як це було за «президентства Віктора Януковича».

«Газпром» запропонував українським партнерам такі ж умови, які мав уряд Віктора Федоровича Януковича: знижка з контрактної ціни 100 дол., кінцева ціна - 385 дол. за 1 тис. куб. м», - сказав Путін. (УНІАН: тоді газ коштував 268,5 дол. за 1 тис. куб.)

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 11 червня повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому» знизити ціну на російський газ на 100 доларів за тисячу кубометрів - до 385 дол.

«Росіяни зробили нам пропозицію щодо зниження ціни на газ на 100 доларів - так звану знижку. Я відразу хочу заявити, що ми ці російські пастки знаємо. Знижка встановлюється рішенням уряду Російської Федерації і знімається урядом РФ», - сказав Яценюк.

Довідка УНІАН. «Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на постачання газу Україні. В результаті ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року. При цьому глава «Газпрому» Олексій Міллер заявляв, що на 7 червня борг України за поставлений газ досяг 5,2 млрд дол.