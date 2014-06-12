«Газпром» погрожує подати зустрічний позов до «Нафтогазу» у Стокгольмський арбітраж

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив журналістам у Москві.

«Газпром» подасть стрічний позов до «Нафтогазу України» у Стокгольмський арбітраж. По-перше, це, звичайно ж, несплата за поставлені обсяги газу, зокрема й «бери і плати» за 2012 і 2013 роки», - заявив Міллер.

Він вважає, що позиція прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка «зірвала переговори» з РФ щодо газу.

«Заява прем'єр-міністра України пана Яценюка була зроблена під час тристоронніх консультацій - Європейського Союзу, Росії й України. І фактично цією публічною заявою прем'єр-міністр України зірвав тристоронні консультації», - сказав Міллер.

«Коли в середу, 11 числа, прем'єр-міністр України пан Яценюк говорить про те, що ніякої основи для досягнення домовленостей, крім ось цієї дивної та абсурдної позиції української сторони, бути не може, домовлятися можна лише і винятково на українських умовах. При цьому такого роду заяви, за словами Європейської комісії, є абсолютно недоречними. Ми з цим згодні», - сказав він.

За його словами, позиція української сторони є і «абсурдною, коли українська сторона вчиняє проти суверенного права Російської Федерації регулювати ціну на поставки газу через механізм експортних митних зборів».

«Це суверенне право. Право Російської Федерації. Таку позицію української сторони інакше, як абсурдною, назвати неможливо. Позиція української сторони є ультимативною», - вважає він.

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Як повідомляв УНІАН, 11 червня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому» знизити ціну на російський газ на 100 доларів за тисячу кубометрів - до 385 дол.

«Росіяни зробили нам пропозицію щодо зниження ціни на газ на 100 доларів - так звану знижку. Я відразу хочу заявити, що ми ці російські пастки знаємо. Знижка встановлюється рішенням уряду Російської Федерації та знімається урядом РФ», - сказав Яценюк.

У свою чергу міністр палива і енергетики Юрій Продан 11 червня на прес-конференції в Брюсселі після завершення газових переговорів заявив, що українська сторона вважає політичною запропоновану Москвою знижку на газ і шукатиме відповідь в Стокгольмському арбітражному суді.

«На жаль, сьогодні в пакетні домовленості не вдалося включити механізм формування ціни, який би встановив справедливу, недискримінаційну і неполітичну ціну для України. На сьогоднішній день залишається єдиний механізм врегулювання ситуації – це одержання відповіді в арбітражному суді в Стокгольмі”, - сказав міністр.