Експерт: Єдиний спосіб вирішити газову суперечку з Росією - Стокгольмський арбітраж

Таку думку висловив незалежний експерт, екс-директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін у коментарі Gordonua.com.

«Якщо Україна не подасть позов до арбітражного суду, то переговори будуть тривати ще багато років і ні до чого не призведуть, а Україна ніякої користі від цього не отримає. Тому єдиний спосіб вирішення проблеми - позов до арбітражного суду міста Стокгольм», - сказав Саприкін і підкреслив:«Без суду переговори закінчаться безрезультатно, максимум, на що піде Москва, - встановлення тимчасової ціни на газ».

За словами експерта, перед подачею позову до арбітражу потрібно сплатити борг за попередній рік, що Україна вже зробила. Далі, вважає він, Києву платити не варто.

«Подальша оплата неможлива, оскільки Росія пропонує неадекватну ціну в 385 дол, а якщо ми відмовляємося, то вона вимагає платити по 500 дол. Тому оплата на другий квартал неможлива і недоцільна», - підкреслив Саприкін.

Експерт розповів, що подібні справи в Стокгольмі можуть вивчатися роками, але Україна може вимагатися прискореного розгляду, оскільки "Нафтогаз" «не просто постачає газ якимось підприємствам, а забезпечує газом все населення країни».

«Враховуючи всю важливість процесу, суд може тривати менше року. У ході розгляду цього позову також можливе встановлення тимчасової ціни. Думаю, що Росія стане більш поступливою. Спираючись на досвід багатьох європейських компаній, можу сказати, що Україна має дуже високі шанси на перемогу», - резюмував експерт.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Україна відмовилася від 100-доларової знижки на російський газ, оскільки вимагає зміни контракту.

Україна наполягає на тому, що вартість газу повинна становити 268 дол за тисячу кубометрів. Того ж дня міністр палива та енергетики Юрій Продан заявив, що у Києва залишився єдиний шанс врегулювати газовий конфлікт - це Стокгольмський арбітраж.