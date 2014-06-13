Нафтогаз: позиція РФ унеможливлює врегулювання спірних газових питань



Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Нафтогазу».

«Переговори з врегулювання спірних питань щодо постачання російського газу в Україну, які проводилися протягом минулого тижня на корпоративному рівні між представниками НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром», безрезультативні через раптову відмову російського уряду від плану, узгодженого в рамках другого раунду тристоронніх переговорів за участі ЄС», - зазначили в прес-службі.

Читайте такожРосія продовжує лякати Україну відключенням газу

В НАК нагадали, що 9-го червня російська сторона знову запропонувала повернутися до механізму формування ціни в односторонньому порядку шляхом регулювання їхнім урядом експортного мита на природний газ, який поставляється в Україну.

«Дана пропозиція прямо суперечить досягнутим раніше домовленостям у вирішенні цього питання виключно на рівні двох компаній», - наголосили в «Нафтогазі».

Відмова від механізмів одностороннього регулювання ціни була принциповою позицією української сторони протягом всього періоду переговорів. «Таким чином, російська сторона свідомо запропонувала неприйнятний варіант врегулювання суперечки, тому НАК «Нафтогаз України» заявляє про навмисний зрив домовленостей з ВАТ «Газпром», - йдеться в повідомленні.

«Так само російська сторона відмовилася розглядати компромісний варіант, запропонований представниками Європейської комісії», - додали в «Нафтогазі».

«Нафтогаз України» вкотре наголошує, що встановлення ринкової ціни є взаємовигідним рішенням для обох компаній, оскільки дозволить НАК «Нафтогаз України» імпортувати значні обсяги російського газу для задоволення потреб широкого кола внутрішніх споживачів, що, в свою чергу, призведе до максимізації загального прибутку ВАТ «Газпром», - зазначається в повідомленні.