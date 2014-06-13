Соколовський: Україні не слід було оплачувати борг перед «Газпромом»



Таку думку висловив екс-уповноважений президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський у коментарі Gordonua.com.

«Як би там не було, але частину боргу ми погасили. І якби навіть ми заплатити не 786 мільйонів (доларів США – УНІАН), а один цент, то це було б для Росії бажаною метою. Таким чином, де-факто ми визнали контракт і поставили Стокгольмський суд в дуже складне становище. Так буде тривати нескінченно довго. До перерахування цих грошей у нас були високі шанси на перемогу в суді, а після їх перерахування вони істотно зменшилися», - вважає експерт.

За його словами, ментальність Стокгольмського суду така, що прецедентне право застосовується дуже широко.

«Не можна було платити жодної копійки. Але наш прем`єр говорить спочатку одне, а потім платить гроші. А на ці гроші потім сюди приїжджають російські солдати на танках і вбивають наших дітей. Ось і вся правда », - підсумував Соколовський.

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Як повідомляв УНІАН, 11 червня Росія втретє перенесла введення для України передоплату за газ. Тепер названо нову дату - 16 червня.

Україна наполягає, аби вартість російського газу становила 268 дол за тисячу кубометрів. Але поки сторонам не вдається домовитися про ціну.

Голова комітету з міжнародних справ Державної Думи Росії Олексій Пушков назвав ”нахабством” позицію українського уряду, згідно з якою Україна не погоджується платити за російський газ більше, ніж 268 дол за тисячу кубічних метрів.