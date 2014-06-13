"Газпром" придумав варіанти поставок в ЄС у разі "замороження" транзиту через Україну

«Газпром» збільшить обсяг поставок газу через «Північний потік» в разі виникнення перебоїв з транзитними поставками газу в Європу через територію України, повідомляє РИА «Новости».

Відповідну заяву зробив глава компанії Олексій Міллер. За його словами, "Газпром" також може збільшити поставки через газопровід «Ямал-Європа».

Читайте такожНафтогаз: позиція РФ виключає можливість врегулювання спірних газових питань«Газпром» також почне збільшувати закачування в підземні сховища на території Європейського Союзу, щоб у разі необхідності підстрахуватися з поставками для наших європейських споживачів взимку», - зазначив Міллер.

Міллер підтвердив намір продовжити будівництво газопроводу «Південний потік» з тим, щоб перші поставки газу напряму через Чорне море до Болгарії почалися в грудні 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, 11 червня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від "політичної" пропозиції «Газпрому» знизити ціну на російський газ на 100 доларів за тисячу кубометрів - до 385 дол.

«Росіяни зробили нам пропозицію щодо зниження ціни на газ на 100 доларів - так звану знижку. Я відразу хочу заявити, що ми ці російські пастки знаємо. Знижка встановлюється рішенням уряду Російської Федерації і знімається урядом РФ», - сказав Яценюк.

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У свою чергу міністр палива і енергетики Юрій Продан 11 червня на прес-конференції в Брюсселі після завершення газових переговорів заявив, що українська сторона подає позов в Стокгольмський арбітраж.

Між тим, «Газпром» заявив, що більше не буде переносити термін переведення України на передоплату за постачання російського газу, і в разі не оплати боргу такий механізм буде введений в 10.00 мск 16 червня.