Україна вимагає від Росії ринкової ціни на газ і не погодиться на "знижку" - Продан

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан назвав неприйнятним запропонований російським «Газпромом» механізм встановлення ціни на газ, який імпортується в Україну.

Про це він сказав під час спілкування з послами держав Європейського Союзу та США, повідомили УНІАН у департаменті зв'язків з громадськістю та ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

За словами міністра, найбільш результативним протягом усього ходу переговорів був день 2 червня, коли Україна виплатила 786 млн дол. заборгованості за спожитий у січні-березні ц.р. газ. «Але під час третього раунду переговорів, 9 червня, російська сторона змінила свою позицію і визначила новий підхід до формування ціни», - наведено у повідомленні слова Продана.

Міністр нагадав, що пропозиція російської сторони звелася до надання Україні знижки в 100 доларів за тисячу кубометрів шляхом відмови від експортного мита. Україна, за його словами, розцінила таку пропозицію як політично мотивовану і таку, що не відповідає критеріям ринкового підходу і справедливості.

Продан наголосив, що тільки ринкова ціна є оптимальною для всіх сторін, тому Україна пропонує закріпити таке рішення у відповідних змінах до контракту «Нафтогазу» з «Газпромом».

«У разі фіксації такої ринкової ціни з 1 квітня, НАК «Нафтогаз України » у найстисліші терміни зможе погасити заборгованість за вже поставлений природний газ і забезпечити 100% безперебійні розрахунки з «Газпромом» за поточні поставки газу», - запевнив він і додав, що у разі, якщо пропозицію України не буде сприйнято, питання буде винесено на розгляд Стокгольмського арбітражу.

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Як повідомляв УНІАН, таку саму позицію раніше озвучили і в Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України». У «Нафтогазі» звинуватили російського газового монополіста «Газпром» у свідомому зриві досягнутих раніше домовленостей, відмові від компромісних рішень і поверненні до механізму одностороннього формування ціни на паливо

«Переговори з врегулювання спірних питань з поставок російського газу в Україну, які велися протягом минулого тижня між представниками НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом», виявилися безрезультатними через раптову відмову російського уряду від плану, узгодженого в рамках другого раунду тристоронніх переговорів за участю ЄС», - йдеться в коментарі «Нафтогазу», текст якого має УНІАН.

У НАК наголосили, що 9 червня російська сторона знову запропонувала повернутися до механізму формування ціни в односторонньому порядку за допомогою регулювання експортного мита, однак це, на думку фахівців «Нафтогазу», прямо суперечить досягнутим раніше домовленостям.

«Відмова від механізмів одностороннього регулювання ціни була принциповою позицією української сторони протягом усього періоду переговорів. Таким чином, російська сторона свідомо запропонувала неприйнятний варіант врегулювання спору, і тому «Нафтогаз» заявляє про свідомий зрив домовленостей з «Газпромом», - повідомили у НАК.

Крім того, в коментарі «Нафтогазу» наголошується, що російська сторона відмовилася розглядати компромісний варіант вирішення ситуації, запропонований представниками Європейської Комісії. При цьому в компанії підкреслили, що взаємовигідним рішенням стало б встановлення ринкової ціни на паливо. Це дозволило б «Нафтогазу» імпортувати значні обсяги палива для задоволення широкого кола внутрішніх споживачів, а «Газпрому» - наростити прибуток.

«Нафтогаз» зазначає, що докладає максимум зусиль для ведення переговорів з російськими колегами на корпоративному рівні. «Але при цьому ми з жалем змушені констатувати, що продовження діалогу може виявитися неможливим, якщо російська сторони не змінить свою позицію щодо одностороннього формування ціни на імпортований в Україну газ», - йдеться в коментарі компанії.

Довідка УНІАН. Переговори з урегулювання цінової суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом" розпочалися на початку червня у тристоронньому форматі - Україна, Росія і Європейський Союз. Під час переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням знижки в 100 дол.

Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна буде встановлюватися російським урядом, який може в будь-який момент прибрати цю знижку. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу в 268 дол. за 1 тис. кубометрів.