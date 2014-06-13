Єврокоміссар Еттінгер продовжить газові переговори з Києвом та Москвою по телефону
13:09, 13 червня 2014Енергетика
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Єврокоміссар Еттінгер продовжить переговори з Києвом та Москвою у телефонному режимі найближчими годинами.
REUTERS
Європейський комісар з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер сподівається продовжити переговори з Україною та Росією у телефонному режимі вже у найближчі години.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив у п’ятницю в Люксембурзі.
„Найближчими годинами я очікую провести телефонні розмови з Москвою та Києвом. Ми маємо намір продовжувати ці переговори, і ми хочемо продовжувати їх завтра”, - сказав Еттінгер.
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