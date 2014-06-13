Україна планує купувати газ у європейських компаній за ціною нижче $326

Європейські компанії пропонують Україні закуповувати у них газ за ціною нижче 326 дол. за тисячу кубометрів, і Україна планує погодитися на ці пропозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час прес-конференції голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

«Мені на стіл зараз лягають пропозиції від великих європейських компаній, які пропонують поставляти газ з Європи нижче навіть цієї ціни (326 дол. за тисячу кубометрів - УНІАН). Ми будемо купувати цей газ», - сказав Коболєв.

Водночас він відзначив, що навіть ця ціна є високою. «На нашу думку, непоганий варіант запропонувала Єврокомісія - діапазон цін 268 - 385 дол. Середня ціна - 326 дол. Але ми вважаємо (ціну) все одно досить високою», - зазначив глава «Нафтогазу».

При цьому він уточнив, що Єврокомісія пропонувала «Газпрому» встановити ціну для України у 326 дол. як тимчасову - на період до півтора років. Проте російський монополіст навідріз відмовився від цієї пропозиції, наполягаючи на ціні у 385 дол. з урахуванням запропонованої раніше 100-доларової знижки.

Також Коболєв запевнив, що "Нафтогаз" розглядає можливість надання "Газпрому" державних гарантій за платежами за вже відібране паливо.

