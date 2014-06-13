Росія відмовилася говорити з Україною про газ до 16 червня - гроші наперед

Про це УНІАН повідомила прес-секретар міністра енергетики Російської Федерації Ольга Голант.

«Переговорів до 10.00 мск 16 червня ми не плануємо. Якщо Україна перераховує гроші – тож буде одна розмова, якщо не перераховує, включається режим передоплати. Поки що ми очікуємо понеділка 10.00, а далі вирішуватимемо», - сказала Голант.

За її словами, у разі погашення заборгованості, будуть продовжені переговори.

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Як повідомляв УНІАН, 12 червня голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що його компанія більше не переноситиме термін переведення України на передоплату при поставках російського газу, і в разі несплати боргу такий механізм буде запроваджено о 10.00 мск 16 червня.

За словами Міллера, українська сторона повинна заплатити повністю борги за листопад і грудень 2013 року - це 1,451 млрд дол., а також продемонструвати прогрес з оплати боргів за квітень і травень - це 500 млрд дол.

«Таким чином, «Газпром» повинен побачити на своєму рахунку на ранок понеділка, 16 червня, суму, перераховану НАК «Нафтогаз України» в обсязі 1,951 млрд дол. Інакше запроваджується режим передоплати», - заявив він.

При цьому голова «Газпрому» пояснив, що режим передоплати - це не відключення України від поставок російського газу або якісь обмеження.

«Це поставки газу в Україну в таких обсягах газу, які Україною сплачені. Якщо жодні обсяги Україною не будуть сплачені, то, відповідно, поставки газу до України - нуль», - заявив Міллер.

Переговори щодо врегулювання цінового спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" почалися на початку червня в тристоронньому форматі - Україна, Росія і Європейський Союз. Під час переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням знижки 100 дол. Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна встановлюватиметься російським урядом, який може у будь-який момент відмовитися від цієї знижки. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу в 268 дол. за 1 тис. кубометрів.

Сьогодні, 13 червня, голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що європейські компанії пропонують Україні купувати в них газ за ціною нижче 326 дол. за тисячу кубометрів, і Україна планує погодитися на ці пропозиції, заявив він у ході прес-конференції

Крім того, він запевнив, що "Нафтогаз" розглядає можливість надання російському монополістові "Газпрому" державних гарантій щодо платежів за вже відібране паливо.