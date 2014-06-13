Україна виплатить «Газпрому» $1,9 млрд при встановленні тимчасової ціни в $326

Україна готова погасити перед «Газпромом» газовий борг у розмірі 1,9 млрд дол. за умови досягнення домовленості з російською стороною про встановлення тимчасової ціни на паливо у 326 дол. за 1 тис. кубометрів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив очільник НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

"Так, ми готові виплатити 1,9 млрд дол. у разі досягнення домовленості про проміжну ціну на газ у 326 дол.", - сказав він.