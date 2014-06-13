Україна виплатить «Газпрому» $1,9 млрд при встановленні тимчасової ціни в $326
14:07, 13 червня 2014Енергетика
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«Нафтогаз» переплатив «Газпрому» за постачання газу в попередніх роках, починаючи з 2009 року, коли було укладено скандально відомий контракт.
Україна готова виплатити «Газпрому» 1,9 млрд дол.боргу / Фото УНИАН
Україна готова погасити перед «Газпромом» газовий борг у розмірі 1,9 млрд дол. за умови досягнення домовленості з російською стороною про встановлення тимчасової ціни на паливо у 326 дол. за 1 тис. кубометрів.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив очільник НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.
"Так, ми готові виплатити 1,9 млрд дол. у разі досягнення домовленості про проміжну ціну на газ у 326 дол.", - сказав він.
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