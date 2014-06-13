Україна виставить на аукціони 18 дозволів на видобуток сланцевого газу

Державна служба геології та надр України протягом 2014-2015 рр. виставить на аукціони 18 спеціальних дозволів (ліцензій) на надрокористування родовищ газу сланцевих товщ.

Ці ліцензії числяться в списку ділянок, які відомство виставить на аукціони протягом двох років, оприлюдненому Держгеослужбою.

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Згідно з документом, Держгеослужба планує реалізувати дві ліцензії в Дніпропетровській області, сім — у Харківській області і дев'ять — у Полтавській.

Окрім цього, відомство має намір реалізувати на аукціонах 7 ліцензій на родовища природного газу і нафти.

Довідка УНІАН. 24 січня 2013 року було підписано угоду між компанією Shell і ООО «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях.

ТОВ «Надра Юзівська» створене державною НАК «Надра України» (90%) і маловідомою компанією «СПК-Геосервіс» (10%).

5 листопада 2013 року було підписано угоду з розробки родовища сланцевого газу на заході України (Львівська та Івано-Франківська обл.) між американською нафтогазовою компанією Chevron і ТОВ «Надра Олеська», яка також частково належить держпідприємству «Надра України».

У 2010-2011 роках Держгеолслужба реалізувала 951 спецдозвіл на надрокористування на суму 431 млн. грн, зокрема на розробку 10 перспективних нафтогазоносних родовищ з оцінними запасами на рівні 45 млн. тонн умовного палива.