В Європі розповіли, чому припинили переговори щодо «Південного потоку»

Європейський комісар з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер стверджує, що переговори з Росією щодо «Південного потоку» припинені через те, що Москва оскаржила у Світовій організації торгівлі європейське законодавство щодо єдиного ринку в енергетичний сфері.

Як передає власний кореспондент агентства УНІАН, про це він повідомив у п’ятницю в Люксембурзі по завершенню засідання Ради ЄС з енергетичних питань.

„Ми отримали мандат від держав-членів щодо переговорів з російською стороною. Але станом на зараз вони не проходять через те, що російська сторона звернулась до СОТ: вони поставили під питання європейське законодавство щодо відповідності єдиного ринка (ЄС в енергетиці) правилам СОТ”, - сказав Еттінгер.

Як повідомляв УНІАН, російський газопровід «Південний потік» має на меті транспортувати російський газ до країн Південної і Середньої Європи дном Чорного моря, оминаючи територію України. Європейський Союз не підтримує цього проекту. У самій Росії серед провідних політиків лунали заяви про те, що «Південний потік» економічно не вигідний Москві і що його головна мета - політична.

8 червня стало відомо, що прем'єр-міністр Болгарії Пламен Орешарскі розпорядився призупинити роботи в рамках проекту з будівництва газопроводу "Південного потік" для проведення консультацій з Єврокомісією.

Читайте такожБолгарія призупинила роботи з будівництва «Південного потоку» - ЗМІ

В Єврокомісії вважають, що двосторонні договори РФ з європейськими країнами-транзитерами - Австрією, Болгарією, Угорщиною та Словенією - порушують законодавство ЄС. На початку червня ЄК запропонувала призупинити будівництво газопроводу «Південний потік» доти, допоки він не відповідатиме нормам третього енергопакету.

«Є запит від Європейської комісії, і ми зупиняємо подальшу роботу за проектом у зв'язку з цим запитом, і залежно від консультацій з Брюсселем буде прийматися рішення», - цитує видання слова прем'єра.

Раніше Еттінгер заявляв, що проект газопроводу "Південний потік" не просунеться, допоки Росія не змінить свого курсу щодо політичної кризи в Україні.

«Ми відновимо переговори у разі, коли російський партнер знову буде дотримуватися норм міжнародного права і буде готовий до конструктивної співпраці на основі нашого енергетичного законодавства», - зазначив Еттінгер.

За його словами, «в обстановці майже громадянської війни на сході України і при тому, що Москва не визнає уряд Києва, ми напевно ні до чого не прийдемо в наших переговорах».