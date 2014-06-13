Яценюк доручив готуватися до відключення газу, Україна подає до суду на «Газпром»

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив профільним міністерствам, обласним державним адміністраціям і керівництву Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з понеділка, 16 червня, переходити на план функціонування енергетичної галузі в умовах припинення поставок російського газу.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв'язків з громадськістю і ЗМІ Секретаріату Кабміну.

Крім того, НАК «Нафтогаз України» і Міністерству юстиції доручено завершити процедуру підготовки до захисту інтересів України у відносинах з російським газовим монополістом «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді.

«Прем'єр-міністр також звернувся до керівництва Національної комісії з регулювання електроенергетики щодо встановлення економічно обґрунтованих тарифів на транспортування природного газу територією України, – йдеться в повідомленні Секретаріату Кабміну. – Міністерству закордонних справ і Міністерству енергетики і вугільної промисловості доручено довести до відома країн-членів ЄС і США інформацію про свідомий зрив російською стороною переговорів щодо поставок газу між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» і про відмову від конструктивної пропозиції української сторони, що відповідає позиції Європейської комісії».

Коментуючи своє рішення, глава уряду наголосив: «У зв'язку зі свідомою і односторонньою відмовою Російської Федерації від врегулювання конфлікту здійснюється підрив енергетичної безпеки України і Європейського Союзу».

Як повідомляв УНІАН, Міненерго РФ сьогодні, 13 червня, заявило, що з 10:00 16 червня щодо України може бути запроваджено режим передоплати за газ, що імпортується до України, якщо не буде погашена заборгованість за поставлене паливо.

Разом з тим, українська сторона заявляє, що готова погасити борг в обсязі 1,9 млрд дол. відразу ж, тільки-но буде встановлена справедлива і ринкова ціна за паливо. Переговори щодо врегулювання цінового спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" почалися на початку червня в тристоронньому форматі - Україна, Росія і Європейський Союз. Під час переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 дол. за тисячу кубометрів з урахуванням знижки 100 дол. Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна встановлюватиметься російським урядом, який може у будь-який момент відмовитися від цієї знижки. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу в 268 дол. за 1 тис. кубометрів.

Сьогодні, 13 червня, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що європейські компанії пропонують Україні купувати у них газ за ціною нижче 326 дол. за тисячу кубометрів і Україна планує погодитися на ці пропозиції.

Довідка УНІАН. Ставка плати за транзит російського через територію України на 2013 рік прогнозувалася на рівні 3,1 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км. У першому кварталі 2012 року транзитна ставка становила 3,08 дол., у другому - 3,11 дол., у третьому і четвертому — 3,12 дол. Згідно з угодою між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит природного газу від 2009 року, транзитна ставка розраховується залежно від ціни на газ. Кабінет міністрів України в проекті державного бюджету на 2014 рік прогнозує транзит газу через територію України на рівні 82 млрд кубометрів.