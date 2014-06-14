Україна влітку забезпечить себе газом внутрішнього видобутку - глава "Нафтогазу"





Про це заявив глава правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв в ефірі телеканалу 24, повідомляє finance.bigmir.net.

"Фактично до жовтня ми будемо почуватися досить комфортно. Наразі обсяг газу, який видобувається в Україні, приблизно дорівнює обсягу споживання. При зниженні споживання його навіть буде трохи більше", - сказав Коболєв.

За його словами, в разі не знаходження компромісу з Газпромом, Україна до початку жовтня 2014 року повинна знайти рішення для зниження споживання природного газу за допомогою максимального використання альтернативних джерел енергії в зимовий період, а також максимально використовувати можливості реверсних поставок з Європи. "Є варіанти як це робити, є чіткий план дій", - зазначив Коболєв.

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Нагадаємо, Україна і Росія за посередництва Європейської комісії провели кілька раундів переговорів, але так і не змогли дійти компромісного рішення. Єврокомісар з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер пропонує завтра, 14 червня, главам Нафтогазу України і Газпрому провести двосторонню зустріч, де буде визначена дата чергового раунду тристоронніх переговорів.

Водночас прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вже доручив профільним відомствам готуватися до відключення поставок природного газу з 16 червня 2014 року.