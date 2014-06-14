Україна готується до повного відключення газу - Коболєв

"Ми готуємося до найгіршого сценарію, повний нуль", - заявив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв в ефірі "телеканалу 24", передає РИА Новости.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у п'ятницю ввечері доручив профільним міністерствам, керівництву НАК "Нафтогаз України" та обласним державним адміністраціям переходити на план функціонування енергетичної галузі, що передбачає припинення поставок російського газу з понеділка.

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У четвер глава "Газпрому" Олексій Міллер заявляв, що "Газпром" повинен отримати від "Нафтогазу України" до 10.00 16 червня 1,9 мільярда доларів, в іншому випадку у відношенні поставок газу в Україну буде введено режим передоплати.