«Газпром» анонсував новий формат газових переговорів з Україною

Як повідомляє РІА «Новости», про це заявив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов.

«Російська позиція на переговорах з Україною щодо газу залишається гранично чіткою і послідовною. Ми готові шукати компроміси, але тиснути на нас марно. Наші підходи до вирішення проблем, що накопичилися, вже не раз озвучені. Зараз готується нова зустріч у Києві, яка відбудеться в іншому форматі, що відрізняється від попередніх консультацій. Подивимося, що вона дасть», - сказав Купріянов.

Як повідомляв УНІАН, єврокомісар з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер запропонував провести двосторонню зустріч між НАК «Нафтогазом України» і російським «Газпромом» 14 червня в Києві.

13 червня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив профільним міністерствам, облдержадміністраціям і керівництву «Нафтогазу» з 16 червня переходити на план функціонування енергетичної галузі в умовах припинення поставок російського газу.

Міненерго РФ 13 червня заявило, що з 10.00 16 червня щодо України може бути введено режим передоплати за газ, що імпортується до України, якщо не буде погашена заборгованість за поставлене паливо.

Українська сторона заявляє, що готова погасити борг в обсягу 1,9 млрд дол., як тільки буде встановлена справедлива і ринкова ціна за паливо.

Переговори з врегулювання цінової суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом" почалися на початку червня в тристоронньому форматі - Україна, Росія і Європейський Союз. На переговорах Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 дол. за тисячу кубометрів з урахуванням знижки в 100 дол.

Проте Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна встановлюватиметься російським урядом, який може у будь-який момент відмовитися від цієї знижки. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу в 268 дол. за тисячу кубометрів.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що європейські компанії пропонують Україні купувати у них газ за ціною нижче 326 дол. за тисячу кубометрів, і Україна планує дати згоду на ці пропозиції.

