Російська делегація спішно залишила переговори по газу в Києві

Як передає кореспондент УНІАН, глава делегації - керівник російського газового монополіста "Газпрому" залишив готель без пояснення причин. Як повідомляв УНІАН, у Києві в готелі «Хілтон» проходив черговий раунд переговорів щодо врегулювання газової суперечки між главами Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» і російського газового монополіста «Газпрому».

У переговорах також брали участь міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан і Єврокомісар Гюнтер Еттінгер. Глава «Газпрому» Олексій Міллер прибув до готелю «Хілтон» близько 20.50. За 20 хвилин до появи Міллера на зустріч прибув міністр Продан. В інтерв'ю журналістам він заявив, що в ході переговорів російська сторона може змінити свою позицію щодо ціни на газ.

Раніше, в п'ятницю, 13 червня, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив профільним міністерствам, обласним державним адміністраціям і керівництву Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з понеділка, 16 червня, переходити на план функціонування енергетичної галузі в умовах припинення поставок російського газу. Доручення прем'єра прозвучала після заяв про зрив українсько-російських переговорів по газу, які проводилися з початку червня. Під час переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 дол. за тисячу кубометрів з урахуванням знижки в 100 дол.

Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна буде встановлюватися російським урядом, який може в будь-який момент відмовитися від цієї знижки. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу 268 дол. за 1 тис. кубометрів. 13 червня, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що європейські компанії пропонують Україні закуповувати в них газ за ціною нижче 326 дол. за тисячу кубометрів і Україна планує погодитися на ці пропозиції.