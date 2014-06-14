Переговори по газу перенесено на ранок неділі - міністр

Про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан. «Поки рішення не знайдено. Сторони в черговий виклали свої пропозиції, рішення не знайдено. Єврокомісар Еттінгер запропонував продовжити переговори завтра», - сказав Продан.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 червня, у Києві в готелі «Хілтон» проходив черговий раунд переговорів щодо врегулювання газової суперечки між главами Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» і російського газового монополіста «Газпром».

У переговорах також брали участь міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан і Єврокомісар Гюнтер Еттінгер. Однак за три години російська делегація спішно покинула газові переговори без пояснення причин.