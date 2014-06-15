Газові переговори відновляться сьогодні ввечері - ЗМІ

Тристоронні переговори між Україною, Росією і ЄС відновляться у Києві о 19:00 неділі (о 20.00 за московським часом), повідомляють РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Як відзначає агентство, в недільних переговорах візьмуть участь єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер, міністри енергетики двох країн, а також голова "Газпрому"Олексій Міллер.

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Як повідомляв УНІАН, 14 червня, у Києві в готелі «Хілтон» проходив черговий раунд переговорів щодо врегулювання газової суперечки між главами Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» і російського газового монополіста «Газпрому».

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У переговорах також брали участь міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан і Єврокомісар Гюнтер Еттінгер. Однак по закінченню трьох годин російська делегація спішно покинула газові переговори без пояснення причин.