У держдумі заявляють про необхідність перейти до санкцій проти Києва

Про це в інтерв'ю одному з російських телеканалів заявив голова комітету держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков, пишуть "Ведомости".

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«Вважаю, що Росія повинна переходити до санкцій проти України. На мій погляд, пора припиняти всякі переговори по газу. Вважаю недоречними переговори в Києві в умовах, коли там атакують російське посольство, влада практично мовчить, міліція не діє, міністр закордонних справ ображає російського президента. Переговори? Ці переговори треба закінчувати. І треба припиняти постачання газу Україні», - сказав Олексій Пушков.

На його переконання, санкції потрібно вводити, «тому що нічого не змінюється». «Ступінь агресивності в нашу адресу в Києві тільки наростає. Нам пора закінчувати всякі розмови про партнерствота переходити до іншої політики», - підкреслив депутат.

Також Олексій Пушков заявив, що США зацікавлені в посиленні конфлікту між Україною і Росією, створенні атмосфери холодної війни, яка дозволить США «вибудувати під себе» всі європейські країни.

«Неможливо нескінченно робити ставку на переговори, коли протилежна сторона займається постійною політичною агресією», - зазначив Олексій Пушков.