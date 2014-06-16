ЄС запропонував Києву та Москві рішення газового спору. Україна - згодна
Європеський комісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер запропонував пакетне рішення газового спору між Києвом та Москвою.
Українська сторона готова пристати до цих пропозицій. Позиція росіян невідома, бо на той час делегація була відсутня, повідомляє європейська комісія.
Зокрема, основними пунктами даного пакета є те, що Україна сплатить 1 мільярд доларів безпосередньо в понеділок. "Несплачені рахунки, які залишаються, повинні бути оплачені за шість додаткових платежів, так що всі відкриті борги сплачуються до кінця року. Рахунки за майбутні поставки будуть виплачуватися своєчасно у відповідності з договором", - зазначає ЄК.
Що стосується ціни, то вона буде відповідати формі, що складається з літніх і зимових цін. "Взимку ціна буде 385 доларів США за 1000 куб. м, а влітку ціна складе 300 доларів США або на кілька доларів більше", - припускає Еттінгер.
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"Українська сторона готова прийняти це, але на даний момент російські партнери не були присутніми. Комісія переконана, що рішення ще можливе, і в інтересах всіх зацікавлених сторін знову сісти разом", - зазначається в повідомлені.
На разі позиція російської сторони полягає в тому, щоб негайно було сплачено 1,9 млрд. доларів США, а загальна вартість газу становила 385 доларів США.