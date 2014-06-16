ЄС запропонував Києву та Москві рішення газового спору. Україна - згодна

Українська сторона готова пристати до цих пропозицій. Позиція росіян невідома, бо на той час делегація була відсутня, повідомляє європейська комісія.

Зокрема, основними пунктами даного пакета є те, що Україна сплатить 1 мільярд доларів безпосередньо в понеділок. "Несплачені рахунки, які залишаються, повинні бути оплачені за шість додаткових платежів, так що всі відкриті борги сплачуються до кінця року. Рахунки за майбутні поставки будуть виплачуватися своєчасно у відповідності з договором", - зазначає ЄК.

Що стосується ціни, то вона буде відповідати формі, що складається з літніх і зимових цін. "Взимку ціна буде 385 доларів США за 1000 куб. м, а влітку ціна складе 300 доларів США або на кілька доларів більше", - припускає Еттінгер.

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"Українська сторона готова прийняти це, але на даний момент російські партнери не були присутніми. Комісія переконана, що рішення ще можливе, і в інтересах всіх зацікавлених сторін знову сісти разом", - зазначається в повідомлені.

На разі позиція російської сторони полягає в тому, щоб негайно було сплачено 1,9 млрд. доларів США, а загальна вартість газу становила 385 доларів США.