Єврокомісія все ще переконана у можливості України і РФ домовитися щодо газу

Єврокомісія все ще переконана в можливість досягнення угоди між Росією і Україною щодо оплати поставок російського газу після завершення переговорів у Києві, передає «Газета.Ru» з посиланням на France-Presse.

Читайте такожГазові переговори не дали результату: "Газпром" чекає грошей від України до ранкуЯк повідомляється, Єврокомісія «переконана, що рішення все ще можливо і це в інтересах всіх сторін».

У Єврокомісії «подумають над наступними кроками і над тим, коли знову скликати всі сторони».

Читайте такожУкраїна готова до обмеження поставок газу і планує оскаржити в суді контракт з РФУ Києві близько 1:30 години понеділка, 16 червня, безрезультатно завершилися тристоронні газові переговори, за підсумками яких "Газпром" підтвердив крайній термін (до 10 ранку 16 червня), в який він очікує отримати від України борг за постачання газу.

Між тим, глава Міненерго України Продан заявив, що Україна готова до обмеження поставок «блакитного палива». Глава «Нафтогаз України» Андрій Коболєв підтвердив готовність української державної компанії звернутися в Стокгольмський арбітражний суд з вимогою перегляду газового контракту з російським «Газпромом».

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