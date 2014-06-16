Ситуація в Іраку різко різко підвищила ціни на нафту

На світових торгах у понеділок, 16 червня, ціни на нафту ростуть на тлі ситуації в Іраку, передає Bloomberg.

Так, серпневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вже піднялися до 113,06 долара за барель. Ціна ф'ючерса на нафту WTI на липень на NYMEX збільшилася до 107,34 долара за барель.

Читайте такожДобудова нафтопроводу "Одеса-Броди" ускладнюється - польський прем'єрЯк вважають аналітики, все, що відбувається на ринку, - спекулятивні коливання, засновані на негативних очікуваннях інвесторів, але якщо ситуація в Іраку буде посилюватися, то це загрожує світовій економіці набагато серйознішими наслідками. Вони чинитимуть тиск на компанії, які інвестували в Ірак. В їх числі практично всі світові гіганти, включаючи ExxonMobil, BP, Shell, Total та ін.

Рух "Ісламська держава Іраку і Леванте", який пов'язують з "Аль-Каїдою", веде наступ на столицю Іраку Багдад. Бойовики вже захопили низку великих міст країни.

Читайте такожОбама відмовився відправляти війська в ІракІрак займає другу позицію за обсягом видобутку нафти серед країн ОПЕК (у травні здобував в середньому 3,3 млн барелів на добу). Розвідані запаси нафти в Іраку оцінюються в 150 млрд барелів - 9% світових запасів.