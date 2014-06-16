"Газпром" ввів для України передоплату за газ

«Газпром» перевів Україну на передоплату поставок російського газу. Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації компанії.

«Сьогодні з 10.00 за московським часом «Газпром», у повній відповідності з чинним контрактом, перевів НАК «Нафтогаз України» на передоплату поставок газу», - говориться в повідомленні.

Рішення ухвалене через неплатежі «Нафтогазу України».

Стверджується, що прострочена заборгованість компанії за поставлений російський газ становить 4,458 млрд доларів: 1,451 млрд доларів за листопад-грудень 2013 року і 3,007 млрд доларів - за квітень-травень 2014 року.

За попереднім рахунком за червень платежі також не надходили.

«Із сьогоднішнього дня українська компанія одержує російський газ лише у сплачених обсягах», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, російська делегація 15 червня пізно ввечері залишила газові переговори, які тривали близько трьох годин у Києві.

12 червня голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що його компанія більше не переноситиме термін переведення України на передоплату при поставках російського газу, і у разі несплати боргу такий механізм буде введено о 10.00 мск 16 червня. За словами Міллера, українська сторона має заплатити повністю борги за листопад і грудень 2013 року - це 1,451 млрд доларів, а також показати прогрес щодо сплати боргів за квітень і травень - 500 млн доларів.

«Таким чином, «Газпром» має побачити на своєму рахунку до ранку понеділка, 16 червня, суму, переведену НАК «Нафтогаз України» в обсязі 1,951 млрд доларів. Інакше вводиться режим передоплати», - заявив Міллер. Він пояснив, що режим передоплати - це не відключення України від поставок російського газу чи якісь обмеження.

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13 червня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив профільним міністерствам, облдержадміністраціям і керівництву «Нафтогазу» з 16 червня переходити на план функціонування енергетичної галузі в умовах припинення поставок російського газу.

Доручення прем'єра прозвучало після заяв про зрив українсько-російських переговорів щодо газу, які проводилися з початку червня. Під час переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 дол. за тисячу кубометрів з урахуванням знижки 100 дол. Проте Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна встановлюватиметься російським урядом, який може у будь-який момент відмовитися від цієї знижки. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні в 268 дол. за 1 тис. кубометрів.

Європейський комісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер запропонував пакетне рішення газової суперечки між Києвом і Москвою. Основними пунктами пакета є те, що Україна сплатить 1 млрд доларів безпосередньо 16 червня. «Несплачені рахунки, що залишилися, мають бути сплачені за шість додаткових платежів, так що всі відкриті борги сплачуються до кінця року. Рахунки за майбутні поставки виплачуватимуться своєчасно відповідно до договору», - зазначає Єврокомісія.

Ціна відповідатиме формі, що складається з літніх і зимових цін. «Взимку ціна буде 385 доларів США за 1000 кубометрів, а влітку ціна становитиме 300 доларів США або на кілька доларів більше», - повідомив Еттінгер. Українська сторона готова прийняти цю пропозицію.