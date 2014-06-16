"Газпром" подав позов до "Нафтогазу" на $4,5 млрд

«Газпром» звернувся до Стокгольмського міжнародного арбітражу з позовом до НАК «Нафтогаз України» про стягнення заборгованості у розмірі 4,5 млрд дол. США у зв'язку з неналежним виконанням НАК «Нафтогаз України» своїх зобов'язань за Контрактом № КП від 19.01.2009 купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках (Контракт), накопиченої цією компанією значною заборгованістю за поставлений за Контрактом природний газ і відсутністю платежів у рахунок поточних поставок.

Про це йдеться на сайті компанії "ВАТ "Газпром".

З 10:00 за московським часом 16 червня 2014 року ВАТ «Газпром» постачатиме природний газ НАК «Нафтогаз України» тільки в тому обсязі, який був попередньо сплачений згідно з умовами Контракту.

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У повідомленні також сказано, що НАК «Нафтогаз України» зобов'язана забезпечити транзит природного газу в треті країни в повній відповідності з умовами чинного Контракту № ТКГУ від 19.01.2009 між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» перевів Україну на попередню оплату поставок російського газу. Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації компанії.

«Сьогодні з 10.00 за московським часом «Газпром», у повній відповідності з чинним контрактом, переказав НАК «Нафтогаз України» на передоплату поставок газу», - йдеться в повідомленні.

Рішення прийнято з причини неплатежів «Нафтогазу України».