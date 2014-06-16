У «Газпромі» запевняють, що продовжують постачати газ для Європи через Україну

У «Газпромі» заявляють, що продовжують поставляти газ для Європи через територію України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві сказав офіційний представник компанії Сергій Купріянов.

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«Обсяги газу, призначені для європейських споживачів, подаються в повній відповідності з контрактними значеннями, і НАК «Нафтогаз України» за контрактом на транзит газу зобов'язаний забезпечити їх безперебійну доставку до пунктів здачі», - сказав Купріянов.

Він наголосив, що за станом на даний момент ніяких платежів від НАК «Нафтогаз України» сплачено не було.

«За всіма графами ми бачимо нулі. Відповідно, в цих сплачених обсягах «Нафтогаз» одержує газ від «Газпрому», - сказав Купріянов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 червня, в «Газпромі» заявили про переведення України на передоплату поставок російського газу.

«Сьогодні з 10.00 за московським часом «Газпром», у повній відповідності з чинним контрактом, перевів НАК «Нафтогаз України» на передоплату поставок газу», - говориться в повідомленні компанії.