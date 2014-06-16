Виробництво нафти в США досягла максимумо за 44 роки

Виробництво нафти в США досягло максимуму за останні 44 роки, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Financial Times.

Попередній піковий показник був зафіксований у 1970 році. Як зазначає газета, обсяг нафтовидобутку знижувався протягом сорока років, а для перелому тенденції знадобилося лише п'ять років зростання.

Читайте такожСитуація в Іраку різко підвищила ціни на нафтуВ квітні 2014 року США виробляли 11,27 млн барелів нафти та конденсатів на добу. У 1970 році даний показник становив 11,3 млн барелів на добу. За останніми даними, обсяг видобутку вже перевищив цей пік.

Читайте такожЕкспорт російської нафти в Європу скоротивсяВидання звертає увагу, що в нинішньому виробництві частка газоконденсатних рідин збільшилася порівняно з 1970 роком. Що стосується нафти-сирцю, то в квітні 2014 року США виробляли в середньому 8,3 млн барелів на добу, що як і раніше нижче пікового показника 44-річної давності (10 млн барелів на добу).