"Нафтогаз" подав зустрічний позов до "Газпрому", але вже на $6 млрд

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» подала позов до російського газового монополіста «Газпром» в Арбітражний інститут при торговій палаті Стокгольма, йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

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«Компанія (НАК «Нафтогаз» - УНІАН) вимагає встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, який ВАТ «Газпром» поставляє в Україну», - йдеться в повідомленні НАКу.

Глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв підтвердив УНІАН, що позов щодо перегляду газового контракту від 2009 року було подано сьогодні.

«Так, подали», - сказав Коболєв.

Окрім перегляду ціни на російське паливо, яка різко збільшилася з другого кварталу 2014 року більш ніж на третину — до 485 дол. за тис. кубометрів, у позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млдр дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.

«У позові також міститься вимога стягнути з ВАТ «Газпром» переплату за газ, який російський монополіст поставляв НАК «Нафтогаз України» з 2010 року. За оцінками компанії, така переплата становить 6 млрд дол. США», - наголошується в повідомленні українського енергохолдингу.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» звернувся до Стокгольмського міжнародного арбітражу з позовом до НАК «Нафтогаз України» про стягнення заборгованості у розмірі 4,5 млрд дол. США за поставлений раніше газ.

Переговори з врегулювання цінового спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" почалися на початку травня 2014 року в тристоронньому форматі - Україна, Росія і Європейський Союз. В ході переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням знижки в 100 дол. Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна встановлюватиметься російським урядом, який може у будь-який момент забрати цю знижку. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу в 268 дол. за тис. кубометрів — ціна, за якою російський газ продавався Україні впродовж першого кварталу 2014 року.

Вимоги України також полягають у тому, щоб відійти від традиційного механізму формування Росією ціни на газ — шляхом надання знижок, за які Кремль, як правило, вимагає політичних поступок з боку українського уряду. «Нафтогаз» наполягає на виключно ринкових підходах «Газпрому» до формування ціни на паливо.