"Газпром" почав обмежувати поставки газу Україні

Російський "Газпром", у понеділок, 16 червня, вранці оголосив про переведення постачань газу Україні в режим передоплати та почав обмежувати подачу палива з 10.00 мск, сказав Reuters джерело в "Газпромі".

"Український обсяг обмежуємо з 10 ранку, як домовлялися", - сказало джерело.

Читайте також"Газпром" ввів для України передоплату за газПредставник "Укртрансгазу" повідомив Reuters по телефону, що "на даний момент режим роботи газотранспортної системи України не змінено".

"(Система) працює в звичайному режимі. Якщо будуть перемикання з боку Росії, його доведеться міняти", - сказав він.

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