У "Нафтогазі" підтвердили обмеження "Газпромом" подачі газу
До України йде тільки транзитний газ.
Російський газовий монополіст «Газпром» обмежив подачу газу для України і на поточний момент територією України йде тільки транзитний газ у бік Європейського Союзу, повідомив у ході засідання уряду голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.
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«Сьогодні о 10 ранку "Газпром" повністю обмежив подачу газу до України. Україна газ для своїх потреб не отримує», - сказав Коболєв, додавши, що на поточний момент територією України проходить лише транзитний газ.
При цьому він зазначив, що на поточний момент в підземних газових сховищах України знаходиться близько 14 млрд кубометрів палива.