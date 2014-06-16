У "Нафтогазі" підтвердили обмеження "Газпромом" подачі газу

Російський газовий монополіст «Газпром» обмежив подачу газу для України і на поточний момент територією України йде тільки транзитний газ у бік Європейського Союзу, повідомив у ході засідання уряду голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

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«Сьогодні о 10 ранку "Газпром" повністю обмежив подачу газу до України. Україна газ для своїх потреб не отримує», - сказав Коболєв, додавши, що на поточний момент територією України проходить лише транзитний газ.

При цьому він зазначив, що на поточний момент в підземних газових сховищах України знаходиться близько 14 млрд кубометрів палива.