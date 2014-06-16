Яценюк пояснив, чому газові переговори пройшли безуспішно

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи екстрене засідання уряду.

“Ми зібрали сьогодні екстрене засідання Кабінету міністрів України з питання енергетичної безпеки України, а якщо правильно сформулювати, то це питання національної безпеки Української держави”, - підкреслив глава уряду.

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“Вчора, а точніше вже сьогодні до ранку, ми проводили перемовини з російськими сусідами. Ці перемовини завершилися нічим, і було відразу зрозуміло, що Росія не приїхала домовлятися”, - підкреслив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, російська делегація 15 червня пізно увечері залишила газові переговори, які тривали близько трьох годин у Києві.

Сьогодні, 16 червня, у «Газпромі» заявили про переведення України на передоплату поставок російського газу.

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Довідка УНІАН. Переговори з врегулювання цінового спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" почалися ще на початку травня 2014 року в тристоронньому форматі - Україна, Росія і Європейський Союз. В ході переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням знижки в 100 дол. Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна встановлюватиметься російським урядом, який може у будь-який момент забрати цю знижку. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу в 268 дол. за тис. кубометрів — ціна, за якою російський газ продавався Україні впродовж першого кварталу 2014 року.

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Вимоги України також полягають у тому, щоб відійти від традиційного механізму формування Росією ціни на газ — шляхом надання знижок, за які Кремль, як правило, вимагає політичних поступок з боку українського уряду. «Нафтогаз» наполягає на виключно ринкових підходах «Газпрому» до формування ціни на паливо.