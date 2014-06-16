Терористи захопили головний офіс компанії Ахметова в Донецьку - ЗМІ

Сьогодні був захоплений головний офіс ДТЕК у Донецьку, що знаходиться по вулиці Челюскінців 161.

Про це повідомляє сайт "Новости Донбасса" з посиланням на співробітників ДТЕК.

Компанія Corum Group (раніше "Горные машины") не евакуює співробітників. Про це повідомили в прес-службі підприємства. Всі підприємства компанії працюють у штатному режимі.

Частина працівників офісу Corum Group раніше була переведена на віддалену роботу, у зв'язку з ситуацією, що ускладнилася в Донецьку.

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Довідка УНІАН. ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, Донецьк) бізнесмена Ріната Ахметова.

Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.