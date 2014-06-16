Україна не буде дотувати "Газпром" на $5 млрд на рік - Яценюк

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає високими шанси України добитися позитивного рішення у газовому спорі з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів 16 червня.

«Вважаємо, що судові перспективи у нас дуже і дуже високі, – сказав глава уряду. - Наше рішення щодо захисту України, нашої незалежності і наших громадян є єдино вірним. На російський тиск ми не піддаватимемося. І вночі з ними жодни папери підписувати не будемо, тому що ці папери можуть мільярдами доларів вилізти. Прозорі публічні переговори ми провели, і надалі ми проводимо нашу політику в тому самому форматі - чесно, відкрито, прозоро, на ринкових умовах разом з позицією європейських партнерів».

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Також Яценюк заявив, що Україна щорічно не дотуватиме «Газпром» на суму більш як 5 млрд дол., саме стільки, на думку української сторони, «Нафтогаз» переплачує за поставки російського палива за завищеними цінами.

«Ми не дотуватимемо російський «Газпром». Українці не витягатимуть з кишень 5 млрд дол. США на рік, щоб Росія купувала на ці кошти зброю, танки, літаки і бомбила українську територію», – сказав прем'єр.

У зв'язку з тим, що «Газпром» з 16 червня перевів «Нафтогаз» на передоплату за майбутні поставки газу і обмежив до нуля поставки «блакитного» палива Україні, прем'єр-міністр доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості разом з Мінюстом підготувати законопроект про запровадження надзвичайного стану в енергетичному секторі.

Присутній на засіданні уряду міністр енергетики Юрій Продан повідомив, що Україна повною мірою забезпечує транзит російського газу по своїй території до європейських споживачів.

У свою чергу, голова Андрій Коболєв НАК «Нафтогаз України» повідомив, що компанія звертається до Європейської Комісії з проханням сприяти повному відкриттю газового коридору з боку Словаччини, що блокується «Газпромом», яким Україна щорічно може одержувати до 30 млрд кубометрів природного газу.

Також керівник «Нафтогазу» заявив, що на сьогодні німецька компанія пропонує Україні газ за ціною близько 300 дол. за тисячу кубометрів, що значно нижче за ціну російського палива.