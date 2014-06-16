Кабмін готує законопроект про надзвичайний стан в енергетиці

Запропонований Україною компроміс зі встановлення ринкової ціни на поставлений в Україну природний газ був відхилений російською стороною з політичних мотивів, а поведінка російської сторони - частина плану зі знищення України, заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Абсолютно зрозуміло, що поведінка російського "Газпрому" (щодо зриву газових переговорів - УНІАН) - це частина розробленого плану, який почався з анексії Криму, терористів в Донбасі, поставок зброї Росією і відправки російських бандитів на територію України, - сказав прем'єр. - Газова агресія, економічний тиск, і ось зараз російська сторона заборонила ввезення української аграрної продукції на свій ринок, фінансовий тиск, і головне - зрив будь-якого мирного процесу».

За словами Яценюка, Україна продемонструвала всьому світу готовність до компромісу. «Ми були готові до компромісу. Загальний компроміс, напрацьований ЄС і Україною, був відхилений росіянами виключно з політичних мотивів. Все, що пропонувалося нами, - не те, що ринково, а прибутково не тільки для "Газпрому», - заявив Яценюк.

Він підкреслив, що тепер Міненерговугілля, Мін'юст, МЗС і НАК «Нафтогаз України» повинні прийняти всі міри для захисту національних інтересів у Стокгольмському суді.

«Я доручаю відправити урядову делегацію в Брюссель і країни - члени ЄС з чітким роз'ясненням української позиції. Також прошу Міненерговугілля і Мін'юст підготувати проект закону про надзвичайний стан в енергетичному секторі. Ми повинні готуватися до складних часів», - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, російська делегація 15 червня пізно ввечері покинула газові переговори, які тривали близько трьох годин у Києві.

Сьогодні, 16 червня, в «Газпромі» заявили про переведення України на передоплату поставок російського газу. Також «Газпром» звернувся в Стокгольмський міжнародний арбітраж з позовом до НАК «Нафтогаз України» про стягнення заборгованості в розмірі 4,5 млрд дол США.

«Нафтогаз» подав зустрічний позов до «Газпрому» в Стокгольмський арбітраж і вимагає стягнути 6 млрд дол переплати.

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Довідка УНІАН. Переговори з врегулювання цінової суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом" почалися ще на початку травня 2014 року в тристоронньому форматі - Україна, Росія і Європейський Союз. Під час переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням знижки в 100 дол. Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сказав, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна буде встановлюватися російським урядом, який може в будь-який момент забрати цю знижку. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу в 268 дол. за тис. кубометрів - ціною, за якою російський газ продавався Україні протягом першого кварталу 2014 року.

Вимоги України також полягають в тому, щоб відійти від традиційного механізму формування Росією ціни на газ - шляхом надання знижок, за які Кремль, як правило, вимагає політичних поступок з боку українського уряду. «Нафтогаз» наполягає на виключно ринкових підходах «Газпрому» до формування ціни на паливо.