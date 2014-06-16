ЄС все ще сподівається, що Росія погодиться на газовий компроміс з Україною

Про це повідомляє агентство РАР з посиланням на сьогоднішню заяву комісара з питань енергетики Гюнтера Еттінгера.

"На прес-конференції у Відні Еттінгер дав зрозуміти, що хоче проведення чергового раунду тристоронніх переговорів ще в червні. Закликав російську сторону ще раз обдумати запропонований Єврокомісією компромісний варіант з можливістю незначних його змін", - зазначає РАР, яке посилається також на інформацію репортерів ряду інших агенцій.

Єврокомісар також зазначив, що київська влада запевнила в готовності виконувати свої зобов'язання щодо транзиту газу в Європу, повідомивши, що, за його даними, в українських сховищах накопичено 12 млрд кубометрів газу.

У той же час він закликав накопичувати газ в європейських сховищах через можливі проблеми з доставками, які можуть виникнути взимку.

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Як повідомляв УНІАН, російська влада відмовилася підтримати узгоджений в ніч на понеділок між Євросоюзом і Україною варіант вирішення газового спору та з сьогоднішнього ранку вперше в історії ввела в дію систему передоплати газових поставок для України.

Пакетне вирішення газової суперечки між Києвом і Москвою передбачає погашення українською владою 1 млрд дол. боргу за раніше поставлений газ вже сьогодні, решту - до кінця поточного року і введення двох цін на газ: 385 доларів за тисячу кубометрів взимку і близько 300 доларів влітку.

"Газпром" також подав в Стокгольмський арбітраж з вимогою повернути 4,5 млрд дол. за поставлений газ, а Україна виступила із зустрічним позовом на суму 6 млрд дол.

«Нафтогаз» подав зустрічний позов до «Газпрому» в Стокгольмський арбітраж і вимагає стягнути 6 млрд дол. переплати.

Євросоюз, який половину російського газу отримує через Україну, почав тристоронні переговори з Україною та Росією щодо вирішення газового спору на початку травня, і з цього часу відбулося 6 раундів розмов, які не завершилися позитивним результатом.

