Медведєв назвав умову для продовження діалогу з Україною щодо газу

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявляє, що Росія готова продовжити діалог з Україною щодо газу за умови погашення заборгованості.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі з главою «Газпрому» Олексієм Міллером і главою Міненерго Олександром Новаком.

«Я думаю, ми не повинні закривати можливості для діалогу. Якщо все-таки наші колеги в Україні аргументи розуму почнуть чути краще, повернуться до обговорення, наголошую, надпільгових, вельми преференційних пропозицій, з якими виступила російська сторона, я думаю, що ми будемо готові до продовження переговорів, але, звичайно, за умови погашення заборгованості в повному обсязі», - сказав Медведєв.

За його словами, українській стороні були запропоновані «надпільгові умови, навіть якщо порівнювати їх з періодом газової співпраці попереднього президентства».

«Проте вони на ці умови не пішли і, по суті, штучно створили газову кризу. Це печально, це справді пахне шантажем. Я думаю, що, в остаточному підсумку, це вдарить по інтересах української економіки», - сказав Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, російська делегація 15 червня пізно увечері залишила газові переговори, які тривали близько трьох годин у Києві.

Сьогодні, 16 червня, НАК «Нафтогаз України» подала позов до «Газпрому» в Арбітражний інститут при торговій палаті Стокгольма. «Нафтогаз» вимагає встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, який «Газпром» поставляє до України».

У «Газпромі» заявили про переведення України на передоплату поставок російського газу і про подачу зустрічного позову до «Нафтогазу України» в Стокгольмський арбітраж з вимогою стягнути заборгованість у розмірі 4,5 млрд дол. за поставлений раніше газ.

Переговори щодо врегулювання цінового спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" почалися ще на початку травня 2014 року в тристоронньому форматі - Україна, Росія і Європейський Союз. В ході переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням знижки в 100 доларів. Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сказав, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна встановлюватиметься російським урядом, який може у будь-який момент забрати цю знижку. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу в 268 доларів за тис. кубометрів - ціні, за якою російський газ продавався Україні впродовж першого кварталу 2014 року.

Вимоги України також полягають у тому, щоб відійти від традиційного механізму формування Росією ціни на газ - шляхом надання знижок, за які Кремль, як правило, вимагає політичних поступок з боку українського уряду. «Нафтогаз» наполягає на виключно ринкових підходах «Газпрому» до формування ціни на паливо.