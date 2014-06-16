Міллер: ми запропонували Україні відмовитися від принципу «бери або плати» за ціни газу $385

Голова російського «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що запропонував Україні відмовитися від принципу «бери або плати» у 2014 році за ціни газу 385 дол. за тис. куб. м.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі з главою уряду РФ Дмитром Медведєвим.

«Ми зробили пропозицію нашим українським колегам відмовитися від умови «бери або плати». Дійсно, стан економіки України тяжкий, і ми розуміємо, що НАК «Нафтогаз України» тяжко і неможливо забезпечувати відбір нашого газу в обсягах мінімальної річної контрактної кількості. Спочатку ми говорили, що це може бути 34 млрд. куб. м., потім - 27 млрд. куб. м., зрештою ми вирішили і зробили пропозицію про те, що українська сторона за ціни 385 дол. за тис. куб. м може брати той обсяг у 2014 році, яка визнає для себе комфортним», - сказав Міллер.

За його словами, таких умов не було за часів попереднього президента України Віктора Януковича.

Читайте такожУкраїна не буде дотувати "Газпром" на $5 млрд на рік - Яценюк

При цьому Міллер повідомив, що у ході переговорів російська сторона заявила, що готова надати гарантії, що зниження ціни на 100 дол. за тис. куб. м. не змінюватиметься.

«Зрештою, нами було зроблено пропозицію про те, що російська сторона готова надати гарантії, що розмір знижки 100 дол. за тис. куб. м. не змінюватиметься до кінця дії контракту – до кінця 2019 року», - сказав Міллер.