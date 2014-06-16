Україна залучить американців і європейців до модернізації ГТС

14:49, 16 червня 2014
Енергетика
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Яценюк доручив підготувати законопроект про залучення американських і європейських інвесторів до модернізації української ГТС  

Украина привлечет американцев и европейцев к модернизации ГТС / Фото УНИАН

Глава уряду України Арсеній Яценюк доручив у найкоротші строки підготувати проект закону про можливість залучення інвесторів з Європи і США до модернізації і спільної експлуатації української газотранспортної системи за умови її 100%-ного збереження в державній власності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду заявив у ході засідання уряду.

«Ми звернулися до Європейської Комісії, до наших європейських партнерів і США з пропозицією спільної модернізації та експлуатації української ГТС. До парламенту необхідно вносити закон, який дасть можливість залучити наших європейських і американських партнерів до експлуатації і модернізації української ГТС», - сказав Яценюк.

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Він також нагадав про необхідність негайно встановити економічно обґрунтовані тарифи на транспортування російського газу і прискорити виконання урядового розпорядження про створення акціонерних товариств «Українські газові сховища» і «Українські магістральні трубопроводи».

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