Росія погрожує збільшити поставки газу до Європи в обхід України

Голова "Газпрому" Олексій Міллер заявляє, що у разі несанкціонованого відбору газу Україною збільшаться поставки до Європи обхідними газопроводами, в компанії створений штаб для контролю транзиту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.

"У компанії "Газпром" почав працювати оперативний штаб, який засідатиме щодня. У оперативному штабі аналізуватиметься ситуація з поставками газу для європейських споживачів. Ми на кордоні Росії і України поставлятимемо газу рівно стільки, скільки запрошують наші партнери з Європи. На сьогодні заявка транзитом через Україну становить трохи більше 185 млн куб. м", - сказав Міллер.

За його словами, якщо фіксуватиметься, що частина газу залишається в Україні - "можна це називати несанкціонованим відбором, можна ще якимись жорсткими визначеннями ", то в цьому випадку збільшуватимуться поставки через "Північний потік" і "Ямал-Європа".

При цьому він наголосив, що на даний момент немає жодних проблем з транзитом російського газу через Україну.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 червня, в «Газпромі» заявили про переведення України на передоплату поставок російського газу і про подачу позову до «Нафтогазу України» у Стокгольмський арбітраж з вимогою стягнути заборгованість у розмірі 4,5 млрд дол. за поставлений раніше газ.

У свою чергу, НАК «Нафтогаз України» подала позов до «Газпрому» в Арбітражний інститут при торговій палаті Стокгольма з вимогою встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, який «Газпром» поставляє в Україну.

Переговори щодо врегулювання цінового спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" почалися ще на початку травня 2014 року в тристоронньому форматі - Україна, Росія і Європейський Союз. В ході переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням знижки в 100 доларів. Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сказав, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна встановлюватиметься російським урядом, який може у будь-який момент забрати цю знижку. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу в 268 доларів за тис. кубометрів - ціні, за якою російський газ продавався Україні впродовж першого кварталу 2014 року.

Вимоги України також полягають у тому, щоб відійти від традиційного механізму формування Росією ціни на газ - шляхом надання знижок, за які Кремль, як правило, вимагає політичних поступок з боку українського уряду. «Нафтогаз» наполягає на виключно ринкових підходах «Газпрому» до формування ціни на паливо.